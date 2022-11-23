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«Бавария», «ПСЖ» и «МЮ» претендуют на форварда сборной Португалии

23 Ноября 2022 • 10:46 Комментировать

Мадридский «Атлетико» готов расстаться с португальским нападающим Жоау Фелишем в зимнее трансферное окно. Об этом рапортует AS.

Как стало известно источнику, в подписании португальского форварда заинтересованы несколько европейских грандов. Речь идет о мюнхенской «Баварии», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Клубы готовы взять игрока в аренду.

Действующее трудовое соглашение Жоау с «матрасниками» рассчитано до середины 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 50 миллионов евро.

В текущем сезоне 23-летний португалец сыграл 12 матчей в Ла Лиге, забил три гола и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед ПСЖ Жоау Фелиш
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