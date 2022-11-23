Дель Боске назвал фаворитов ЧМ-2022

Экс-наставник мадридского «Реала» и сборной Испании Висенте дель Боске рассказал, какие команды считает фаворитами чемпионата мира – 2022.

«Есть несколько фаворитов среди представителей Европы. Это сборные Франции, Англии, Германии и Испании. Еще в число претендентов на победу входят бразильцы и аргентинцы. Могут преподнести сюрприз Хорватия, Сербия и африканские команды», - цитирует специалиста AS.

Чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября. Финальный поединок турнира состоится 18 декабря. Действующим чемпионом мира является национальная команда Франции.