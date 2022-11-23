Тренер сборной Польши: «Левандовски разбит из-за промаха с пенальти»

Наставник сборной Польши Чеслав Михневич высказался о промахе нападающего команды Роберта Левандовски с 11-метровой отметки в матче первого тура группового этапа ЧМ-2022 против Мексики. Поединок завершился вничью со счетом 0:0.

«После финального свистка я поддержал Роберта. Было заметно, как он сильно огорчен и разбит. Думаю, Левандовски справится с этим. Ему нужно переварить произошедшее. Команда всегда готова оказать ему поддержку», - передает слова специалиста Sport.pl.

В следующем матче сборная Польши встретится с Саудовской Аравией, победившей на старте турнира Аргентину. Поединок состоится в субботу, 26 ноября.