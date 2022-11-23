Лосано: «Было бы очень несправедливо проиграть из-за пенальти, которого не было»

Вингер сборной Мексики Ирвинг Лосано рассказал, что думает о нулевой ничьей в поединке с Польшей.

Самый обсуждаемый эпизод безголевой встречи – пенальти, который на 58-й минуте не реализовал форвард поляков Роберт Левандовски.

«Я считаю, что Польше повезло с этим пенальти – для меня это ошибочное решение. Было бы очень несправедливо, если бы из-за этого мы проиграли.

Мы полностью выложились и сыграли хорошо как в атаке, так и в защите. Было очень важно добиться хотя бы ничейного результата, и теперь мы сосредоточимся на следующей игре. Наша группа очень сложна, мы видели матч Аргентины против Саудовской Аравии», – заявил в интервью TUDN футболист «Наполи».