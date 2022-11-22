Левандовски – о нереализованном пенальти: «Трудно смириться»

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски сожалеет об упущенном шансе в матче с Мексикой (0:0).

На 58-й минуте форвард «Барселоны» мог принести победу своей национальной команде в поединке первого тура группового этапа, однако не сумел переиграть Гильермо Очоа, исполняя пенальти.

«С одной стороны, случается всякое и нужно быть к этому готовым, с другой – это очень неприятно, потому что мы получили пенальти и не воспользовались этим шансом. Это больно осознавать, но нужно сконцентрироваться на следующей игре и предпринять максимальные усилия для победы в ней», – заявил в послематчевом интервью 34-летний футболист.