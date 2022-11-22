Очоа – лучший игрок матча Мексики против Польши

Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа получил приз лучшему игроку поединка против сборной Польши (0:0).

37-летний страж ворот, давно прославившийся выдающейся игрой на чемпионатах мира, в очередной раз показал свои лучшие качестве на мундиале. Очоа помог своей команде сохранить ворота в неприкосновенности, отразив удар Роберта Левандовски с пенальти, за что удостоился звания главной звезды встречи от FIFA.

В матче второго тура группового этапа чемпионата мира, который состоится 26 ноября, сборная Мексики сыграет против соперников из Аргентины, начавших турнир с сенсационного поражения от Саудовской Аравии (1:2).