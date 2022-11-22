Тренер сборной Польши Михневич: «Великие тоже промахиваются»

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич прокомментировал исход матча против Мексики.

Встреча завершилась нулевой ничьей. Поляки могли выйти вперёд на 58-й минуте, но Роберт Левандовски не сумел реализовать пенальти.

«Конечно, я не слишком доволен. У нас были моменты, но мы ими не воспользовались. Подобные вещи случаются в спорте – промахиваются даже великие, никто не винит Роберта.

Саудовская Аравия? Я видел много игр этой команды, поэтому для меня её победа над Аргентиной не стала сенсацией. Однако, конечно, я не ожидал такого результата», – заявил Михневич на пресс-конференции.