Два нулевых матча в один день - такого на чемпионате мира не было с июня 2010 года

Сразу два матча, закончившихся нулями, прошли в третий день чемпионата мира - Дания сыграла вничью с Тунисом, а Польша не сумела переиграть Мексику.

Как оказалось, подобного на чемпионате мира не происходило более двенадцати лет - в последний раз сразу два матча ЧМ в один день заканчивались вничью в 2010 году, 25 июня. Тогда вничью сыграли сборные Португалии и Бразилии, а после этого команды Швейцарии и Гондураса.

В настоящий момент проходит еще один матч между сборными Австралии и Франции, следить за ним можно в формате прямой онлайн-трансляции, которая доступна по ссылке на наш сайт.