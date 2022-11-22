Ринат Билялетдинов высказался об игре Польши против Мексики

Бывший наставник казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов высказался об игре сборной Польши во встрече против Мексики в первом туре ЧМ-2022.

«Получился зрелищный матч между Польшей и Мексикой. Было какое-то напряжение в игре команд, потому что они знали результат матча Аргентина – Саудовская Аравия. Саудиты спутали всем карты в группе. Теперь между всеми командами в группе С будут разыграны две путевки в плей-офф», — заявил Билялетдинов в интервью изданию «РБ Спорт».

По мнению специалиста, подопечные Чеслава Михневича сыграли в свою силу, однако в минус по игре тренер внёс отсутствие креатива у европейского коллектива. Также эксперт считает, что российская сборная смогла бы пройти такую Польшу в стыковых матчах.

Напомним, что Левандовски и компания не смогли обыграть мексиканцев, сыграв нулевую ничью. Сам Роберт во втором тайме не реализовал пенальти.