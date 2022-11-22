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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Польша установила антирекорд чемпионатов мира

22 Ноября 2022 • 21:42 Комментировать
Мексика
0:0
Польша
окончен

Сборная Польши провела свой первый матч на чемпионате мира в Катаре против Мексики, и в начале второй половины игры Роберт Левандовски получил шанс забить свой первый гол в рамках чемпионата мира - Польша заработала пенальти. Но фантастический мексиканский кипер Гильермо Очоа снова выручил свою команду, отбив удар Левандовски.

Как выяснилось, Польша не может забить уже три пенальти кряду на чемпионатах мира. Это новый антирекорд чемпионатов мира, еще ни одна другая команда не промахивалась трижды кряду с пенальти в матчах чемпионата мира. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Мексики Сборная Польши Гильермо Очоа
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