Крыховяк — о матче с Мексикой: Самое важное, что мы ничего не потеряли, а взяли одно очко

Полузащитник сборной Польши Гжегож Крыховяк высказался после ничьей с Мексикой. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира завершилась нулевой ничьей.

«Был очень сложный первый матч. Это чемпионат мира, мы все хотели взять три очка. К сожалению, заработали только одно, не забили пенальти», — передает слова Крыховяка «Чемпионат».

Футболист заявил, что когда не забиваешь пенальти, то этот момент остается в голове, но самое главное, что первые очки были добыты.

Во втором туре сборная Польши сыграет против Саудовской Аравии, встреча пройдет 26 ноября в 16:00 по московскому времени.