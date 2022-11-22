​Очоа вошёл в историю сборной Мексики, отбив пенальти от Левандовски

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Мексики и Польши завершился вничью со счётом 0:0. У польской команды был великолепный шанс забить, но Роберт Левандовски не реализовал пенальти, который сам же заработал. Звёздный форвард пробил в правый от себя угол, однако Гильермо Очоа прыгнул туда же и отразил мяч.

Как сообщают специалисты из Opta, Гильермо Очоа стал первым вратарём сборной Мексики, который отбил пенальти в игре чемпионата мира. Послематчевые пенальти при этом не учитываются.

При этом важно отметить, что учёт данных о пенальти ведётся с мундиаля 1966 года.