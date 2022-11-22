Левандовски не реализовал ни одного из 11 ударов в матчах чемпионата мира

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски по-прежнему не познал радость забитого гола на мундиале.

На 58-й минуте сегодняшнего матча против Мексики, завершившегося нулевой ничьей, лидер атак поляков не реализовал пенальти, упустив отличную возможность забить свой дебютный мяч на турнире. Как отмечает Opta, в четырёх матчах на чемпионатах мира форвард нанёс 11 ударов, из которых четыре пришлись в створ, но ни один так и не стал результативным.

В общей сложности на счету Роберта Левандовски 76 голов в 135 матчах за национальную команду. Дебют нападающего состоялся в сентябре далёкого 2008 года.