Левандовски проиграл дуэль Очоа: Польша и Мексика устроили вторые подряд «нули» на ЧМ-2022

Мексика и Польша сошлись на чемпионате мира 2022 в Катаре.

Несостоявшийся соперник сборной России по квалификации к чемпионату мира и, наверное, самая обсуждаемая команда в нашей. Уж сколько нефутбольных людей желало Польше и лично Роберту Левандовски провала на чемпионате мира. А обеспечить этот провал должны были как раз мексиканцы – главные соперники поляков в битве за плей-офф. Другие участники квартета слишком сильны (Аргентина), либо слишком слабы (Саудовская Аравия). Хотя после сегодняшней игры их можно поменять местами.

Но Польша и Мексика не должны были думать о сенсации в параллельной игре, им необходимо решать свои задачи. И решение они начали уж очень неспешно. Медленные скорости, множество стыков, отсутствие мысли в атаках. Видно было, что сказывается волнение стартового матча чемпионата мира. Сильно больше владели мячом мексиканцы, но каких-то дивидендов от этого не имели.

За первые 45 минут случился всего один удар в створ (у Мексики) и один опасный момент (тоже у Мексики). В первом случае фланговый кросс выполнил Эррера, а Алексис Вега продавил Кэша и пробил в противоход голкиперу – немного не попал. А во втором случае уже пришлось вступить в игру Войцеху Щесны: Хорхе Санчес плотно пробил метров с двадцати, а польский кипер парировал мяч у перекладины ворот.

Второй тайм начался бодрее. Увеличилось количество дальних ударов, забросов, навесов. Команды атаковали в охотку и больше пользы из этого извлекла Польша. Левандовски откликнулся на разрезающую передачу в центре штрафной площади, но был задавлен Эктором Морено. Сначала арбитр не обратил внимания на эпизод, а когда сбегал на повтор вернулся с противоположным решением – жёлтая карточка и пенальти.

Вот только переиграть Гильермо Очоа очень сложно, и в этом убедился Левандовски. Роберт с 11 метров классно пробил в левый от голкипера угол, но именно туда нырнул Очоа, вышедший героем эпизода. На нереализованный пенальти Мексика ответила дальним ударом Альвареса. Эдсон пробил не лучшим образом, но Мартин подставил голову, казалось, дезориентировав Щесны, но не тут-то было – Войцех вовремя переложился и спас свою команду.

В концовке команды явно подустали и решили, что синица в руках будет лучше. Вторая подряд нулевая ничья на чемпионате мира 2022, после Туниса и Дании «сухими» ушли Польша и Мексика.