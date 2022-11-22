​Роналду стал единственным игроком чемпионата мира без клуба

Криштиану Роналду больше не является игроком «Манчестер Юнайтед». Во вторник вечером клуб объявил о расторжении контракта со звёздным португальцем по взаимному согласию.

Если обратить внимание на заявки всех сборных на чемпионат мира – 2022, то Криштиану Роналду стал единственным футболистом, не имеющим клубной прописки.

Заниматься поиском нового клуба Криштиану Роналду будет уже после мундиаля. В настоящий момент звёздный форвард думает лишь о выступлениях за сборную Португалии.

Первый матч на чемпионате мира – 2022 сборная Португалии проведёт 24 ноября – против Ганы. Дальше на групповой стадии португальцев ждут матчи против Уругвая и Южной Кореи.