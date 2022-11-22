Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Глик проводит сотый матч за сборную Польши

22 Ноября 2022 • 20:53 Комментировать
Мексика
0:0
Польша
окончен

Сборная Польши проводит свой первый матч на чемпионате мира в Катаре, и он оказался сотым в составе сборной для защитника Камила Глика, воспитанника клуба «Пяст», ныне выступающего в итальянской «Беневенто».

В 2010 году Глик, дебютируя в составе сборной, стал первым игроком «Пяста», вызванным в национальную команду. Он забил гол в первом же матче за национальную команду - это случилось 20 января 2010 года в товарищеском турнире, в игре против Таиланда.

Следить за событиями матча между Польшей и Мексикой можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Камил Глик
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Дания Дания
Тунис Тунис
0
0
1.50 4.40 7.60
Видео
Окончен
Мексика Мексика
Польша Польша
0
0
2.85 3.20 2.70
Видео
22.11.22 в 22:00
Франция Франция
Австралия Австралия
1.24 6.60 14.00
Видео
23.11.22 в 13:00
Марокко Марокко
Хорватия Хорватия
4.80 3.50 1.86
Видео
23.11.22 в 16:00
Германия Германия
Япония Япония
1.36 5.40 9.20
Видео
23.11.22 в 19:00
Испания Испания
Коста-Рика Коста-Рика
1.32 5.40 11.00
Видео
23.11.22 в 22:00
Бельгия Бельгия
Канада Канада
1.32 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Ноября
21:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Очоа вошёл в историю сборной Мексики, отбив пенальти от Левандовски
21:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция - Австралия: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
21:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич оценил уровень нынешней сборной Хорватии
21:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Защитник Саудовской Аравии: «Сказал Месси, что он не выиграет»
21:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глушаков заявил, что плохо относится к большому количеству добавленного времени на ЧМ-2022 1
21:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Овчинников - о поражении Аргентины: «Во всём виноват Месси»
21:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Левандовски не реализовал ни одного из 11 ударов в матчах чемпионата мира 1
21:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентина не проигрывала в матче ЧМ, ведя в счёте к перерыву, с 1930 года
21:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборная Франции объявила состав на первый матч на чемпионате мира 3
20:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок «Пари НН» Масоэро: Не так важно, как Аргентина начинает турнир, важнее, как она заканчивает мундиаль
20:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роналду стал единственным игроком чемпионата мира без клуба 2
20:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глик проводит сотый матч за сборную Польши
20:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Наставник сборной Бельгии Мартинес высказался о состоянии Лукаку
20:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дзанетти: «Саудовская Аравия всё закрыла»
20:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария: «Могли побеждать со счётом 5:0» 5
Все новости
Рекомендуем