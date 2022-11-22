Глик проводит сотый матч за сборную Польши

Сборная Польши проводит свой первый матч на чемпионате мира в Катаре, и он оказался сотым в составе сборной для защитника Камила Глика, воспитанника клуба «Пяст», ныне выступающего в итальянской «Беневенто».

В 2010 году Глик, дебютируя в составе сборной, стал первым игроком «Пяста», вызванным в национальную команду. Он забил гол в первом же матче за национальную команду - это случилось 20 января 2010 года в товарищеском турнире, в игре против Таиланда.

Следить за событиями матча между Польшей и Мексикой можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт.