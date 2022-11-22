Сборная Польши не может забить с пенальти на ЧМ с 1978 года

Сборная Польши проводит свой первый матч на чемпионате мира в Катаре, и в начале второй половины игры Роберт Левандовски получил шанс забить свой первый гол в рамках чемпионата мира - Польша заработала пенальти. Но фантастический мексиканский кипер Гильермо Очоа снова выручил свою команду, отбив удар Левандовски. Как выяснилось, Польша не может забить уже три пенальти кряду на чемпионатах мира. В 1978, в ходе аргентинского чемпионата мира, это не смог сделать Казимирец Дейна, в 2002 промахнулся Мачиеш Журавски, а сейчас настала очередь Левандовски.

Следить за событиями матча между Польшей и Мексикой можно в формате прямой онлайн-трансляции. Она доступна по ссылке на наш сайт.