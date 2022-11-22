​Месси оценил работу ВАР после трёх незасчитанных голов сборной Аргентины

Сборная Аргентины проиграла Саудовской Аравии со счётом 1:2. По ходу первого тайма арбитры не засчитали сразу три гола «альбиселесте». В двух случаях положения «вне игры» можно было заметить невооружённым глазом, а вот в ещё одном эпизоде без инструментов ВАР принять правильное решение было невозможно – всё решили какие-то миллиметры плеча.

После игры комментарий о работе ВАР дал капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

«ВАР? Ну, не знаю… О ВАР столько всего говорят, это сложная тема. Если решения были приняты, значит, всё так и было. У нас нет оправданий», - сказал Месси, чьи слова приводит Ole.