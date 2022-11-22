Левандовски - автор первого незабитого пенальти на чемпионате мира 2022 года

На чемпионате мира уже больше четырёх таймов не забиваются голы. Форвард сборной Польши Роберт Левандовски мог положить конец этой сухой серии, заработав пенальти в начале второго тайма матча с Мексикой. Лидера атак европейской команды придерживал за футболку Эктор Морено.

Левандовски, забивший 12 из 13 ударов с точки в футболке сборной Польши, направил мяч правее центра ворот, и Гильермо Очоа среагировал, все попытки польских футболистов добить были блокированы.

Таким образом, счет на табло остается 0:0. Этот момент Левандовски стал первым незабитым пенальти на чемпионате мира 2022 года.