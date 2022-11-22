Левандовски в основе: составы Мексики и Польши

Во вторник вечером матч первого тура группового этапа чемпионата мира проведут сборные Мексики и Польши.

Мексиканская национальная команда выйдет на поле в таком составе: Очоа, Коласио, Монтес, Морено, Гальярдо, Альварес, Эррера, Чавес, Лосано, Мартин, Вега.

Польская сборная, в свою очередь, начнёт битву в следующем составе: Щесны, Кэш, Глик, Кивёр, Берешиньски, Крыховяк, Каминьски, Шиманьски, Зелиньски, Залевски, Левандовски.

Следить за матчем между сборными Мексики и Польши можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Первая игра в этой группе уже состоялась – Саудовская Аравия сенсационно обыграла Аргентину (2:1).