​Катар по ошибке отправил деньги 8 игрокам сборной Аргентины - шутка дня

Сборная Аргентины разочаровала армию своих фанатов на старте чемпионата мира. Лионель Месси и компания проиграли Саудовской Аравии в первом туре группового этапа со счётом 1:2.

В сети набирает обороты шутка о том, что представители Катара по ошибке отправили деньги восьми футболистам сборной Аргентины, чтобы те обеспечили отрицательный результат своей команды.

Напомним, что перед стартом чемпионата мира в прессе распространились слухи о том, что Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора ради победы своей команды в матче открытия турнира. Впрочем, катарская команда уступила эквадорцам со счётом 0:2.