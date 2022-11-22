Булыкин: «Я буду смотреть матчи ЧМ, потому что он затмит все футбольные баталии»

Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин ответил на вопрос, что он будет смотреть — чемпионат мира или Фонбет Кубок России.

«Конечно, я буду смотреть матчи чемпионата мира, потому что он затмит все футбольные баталии во всем мире. Матчи там более привлекательные», — цитирует слова Булыкина «Чемпионат». Эксперт добавил, что позже посмотрит обзоры матчей Фонбет Кубка России.

Сегодня, 22 ноября, в рамках чемпионата мира состоятся четыре встречи группового этапа, а также три игры Фонбет Кубка России.

Отметим, что портал LiveResult проведет прямые трансляции всех матчей в текстовом формате.