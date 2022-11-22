​Манчини: Разочарование от непопадания на чемпионат мира перевешивает радость от триумфа на Евро

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини продолжает получать вопросы о непопадании команды на чемпионат мира – 2022.

Напомним, что сборная Италии проиграла в «стыках» и пропускает второй мундиаль подряд.

«Это трудные дни, потому что нас там нет. Мы должны были принять это, хотя это больно», - сказал Манчини в интервью Il Corriere Della Sera.

У Манчини спросили, что сильнее – негативные эмоции от непопадания на чемпионат мира или положительные эмоции от триумфа на Евро-2020.

«Разочарование перевешивает. Оно сильное, и оно не оставляет меня в покое. Надеюсь, чувство пустоты полностью исчезнет через четыре года», - сказал тренер.