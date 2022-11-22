Непомнящий: Мне интереснее смотреть матчи Кубка России, а не чемпионата мира

Известный тренер Валерий Непомнящий заявил, что будет смотреть игры Фонбет Кубка России вместо чемпионата мира – 2022.

«Что буду смотреть: Кубок России или Дания — Тунис? Вы удивитесь, но буду смотреть игру «Химки» — «Пари НН». Почему? Это секрет! (смеется)», — приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Эксперт также отметил, что вместо матча Бельгия – Марокко будет смотреть «Зенит» - «Спартак», потому что сейчас ему интереснее наблюдать за российскими командами.

Напомним, сегодня, 22 ноября, параллельно пройдут четыре матча чемпионата мира в Катаре и три встречи Фонбет Кубка России. Портал LiveResult проведет текстовые трансляции всех игр.