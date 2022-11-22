Гранат считает, что матчи на ЧМ интереснее, чем в Кубке России

Экс-защитник «Динамо» Владимир Гранат, заявил, что планирует посмотреть матчи чемпионата мира – 2022 вместо игр Фонбет Кубка России.

«Конечно, предпочтение отдам матчам чемпионата мира, а не матчам Кубка России. Почему? Футбол на мундиале интереснее», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Эксперт добавил, что если матчи будут идти параллельно, то он точно выберет игры чемпионата мира.

Сегодня, 22 ноября, пройдут четыре встречи чемпионата мира в Катаре и три матча Фонбет Кубка России. Стоить отметить, что все игры в текстовом формате будет транслировать наш портал LiveResult.ru.