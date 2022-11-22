Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился первыми впечатлениями от чемпионата мира в Катаре.

- Каковы ваши первые впечатления от чемпионата мира?

- Мне очень понравились два матча: первая игра - открытие Катар – Эквадор и Сенегал – Нидерланды. Матчи прошли с хорошим движением, было много борьбы. Плюс моменты хорошие. Еще отдельно понравились англичане. Больше всех пока. Они забивали классные мячи.

- На что англичане способны на этом чемпионате мира?

- На многое. По первой игре сложно судить, все-таки у них был не самый сильный соперник - Иран. Надо смотреть дальше, потому что это была пока только их стартовая встреча. Но они произвели очень приятное впечатление: играли мощно, вверху смотрелись просто здорово.

- Эквадор удивил своей игрой с Катаром?

- Я был в Эквадоре в свое время. Они сейчас здорово прибавили. У них есть футболисты, заигранные в Европе. Это мощная команда, и она просто перегрызла Катар. Пока эквадорцы понравились. Еще в недалеком прошлом многие сборные не котировались, а сейчас они могут составить конкуренцию ведущим сборным.

- Обычно хозяева турнира хорошо выступают, но катарцы пока не впечатляют. Как далеко они могут пройти?

- Надо ждать второго матча, потому что в таких турнирах обычно все решается именно в этом туре. Если будет победа, то все возможно, шанс появится, а вот если будет снова потеря очков, то процентов на восемьдесят они не смогут выйти из группы.

- Какие новые тенденции увидели?

- Пока ничего нового. Но сейчас уже ничего и не изобретешь в плане тактики. Этот чемпионат должен быть хорош тем, что футболисты приехали хорошо готовыми, потому что только недавно выступали в своих чемпионатах. Причем сейчас не конец чемпионатов, и как показала, например, Англия, футболисты находится в хорошем функциональном состоянии. С этих позиций чемпионат мира очень удачный по времени. Думаю, что большинство команд, у которых игроки выступают в чемпионатах, которые сейчас в самом разгаре, находятся в хорошем состоянии. Это предпочтительные, чем турниры, которые проходит летом после завершения своих первенств. Тогда футболисты готовятся по-новому, после длительных перерывов. А сейчас ребята в оптимальной форме. А это очень важно для турнира, который будет длиться месяц.

- Есть мнение, что у сборных не было времени сыграться. В этом не видите проблем?

- Это надуманное. Сборники проводили матчи, и нельзя сказать, что составы поменялись даже на 30-40%. Там те же футболисты. Новичков появилось за это время мало. Это не играет большой роли, потому что костяки остались.

Реклама

- Какие футболисты будут претендовать на звание лучшего игрока турнира?

- Сложно сказать, кто может выстрелить. Я надеюсь на появление новых звезд. С очевидными топами все понятно, такими, как Месси, или Роналду, но хочется увидеть кого-то из других сборных.

- Для Месси это последний шанс завоевать титул чемпиона мира.

- Это так. Дальше он играть в составе сборной не будет. Это уже объявлено. Куда уже играть? Это будет смешно. Понятно, что у него большой опыт, но возраст есть возраст. Хотя уровень таких футболистов всегда остается высоким, но от возраста не убежишь. Ему будет под сорок лет. Вряд ли какой-то тренер решится пригласить игрока в таком возрасте в сборную.

- Вы сказали, что ждете новых звезд. В каких сборных они могут появиться?

- Скорее в африканских, потому что там футбол развивается семимильными шагами за счет того, что лучшие игроки уезжают выступать в ведущие клубы Европы. Тем более, африканские ребята очень выносливые и могут спокойно носиться девяносто минут. Это влияние европейских тренеров, которые работают с этими сборными в Африке. Техника там всегда была на высоте, а вот физики им всегда не хватало. Но сейчас они очень здорово подтянулись в этом плане.

Елена Григорьевская