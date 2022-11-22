Очоа: «Счастлив сыграть на пятом чемпионате мира»

Страж ворот сборной Мексики Гильермо Очоа высказался о предстоящем старте на чемпионате мира – 2022.

«Хотелось бы, чтобы это был самый успешный для меня чемпионат мира. Это уже пятый мундиаль в моей карьере. Я очень счастлив находиться здесь.

В команде нервная обстановка перед стартовым поединком. Но мы выйдем с большим желанием на поле, ведь хотим одержать победу», - цитирует 37-летнего вратаря Mundo Deportivo.

В первом матче группового этапа мундиаля сборная Мексики встретится с национальной командой Польши. Поединок пройдет сегодня, 22 ноября, начало – 19:00 по московскому времени.