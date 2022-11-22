Нидерландский журналист: «Промесу на чемпионате мира не место»

Нидерландский журналист Валентиус Дриссен высказался об отсутствии нападающего «Спартака» Куинси Промеса в составе «оранжевых» на чемпионате мира в Катаре.

Журналист отметил, что 30-летний Промес мог бы выходить в стартовом составе сборной Нидерландов, однако главный тренер национальной команды Луи ван Галь не стал приглашать игрока «Спартака» по нефутбольным причинам.

«Промес — отличный игрок. Его нет в Катаре только из-за разбирательств с уголовным делом. Ван Галь прав, что не взял его. Если не брать футбол, то Промесу здесь не место», — приводит слова Дриссена «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Промес провёл за «Спартак» 21 матч, в которых забил 17 голов и отдал семь результативных передач. Отметим, что после 17 туров РПЛ нидерландец делит лидерство в гонке лучших бомбардиров турнира с нападающим «Оренбурга» Владимиром Сычевым, на счету обоих футболистов по 14 голов.