Мондрагон – о ЧМ-2022: «В чемпионской гонке будет 6-8 команд»

Бывший голкипер сборной Колумбии Фарид Мондрагон поделился мнением о чемпионате мира – 2022, проходящем в Катаре. Экс-футболист высказался о том, кто является фаворитом этого турнира.

«Помимо Аргентины и Бразилии нельзя забывать о Португалии, Германии. Мне очень нравится испанская команда. В чемпионской гонке будет 6-8 команд», - передает слова южноамериканца «Спорт-экспресс».

Напомним, что чемпионат мира стартовал в Катаре 20 ноября. Финальный поединок турнира состоится 18 декабря. Действующим обладателем титула чемпиона является национальная сборная Франции.