Лэмпард рассказал, что думает о Беллингеме

Наставник «Эвертона» Фрэнк Лэмпард высказался о роли полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в национальной сборной Англии.

«Джуд имеет большое значение для английской сборной. Беллингем – невероятный футбольный талант. Он выглядит очень опытным игроком, хотя ему всего-то 19 лет. При этом Джуд уже выступает на самом высоком уровне», - передает слова специалиста таблоид The Sun.

В стартовом туре группового этапа чемпионата мира – 2022 сборная Англии отпраздновала разгромную победу над Ираном со счетом 6:2. В следующем матче подопечные Гарета Саутгейта встретятся с США.