Атакующий полузащитник сборной Германии Джамал Мусиала отреагировал на сравнения с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

«Сравнения с Лео – это для меня огромная гордость. Месси всю карьеру выступает на высочайшем уровне. Мне очень сложно сравнивать себя с ним. Хочу сосредоточиться на том, чтобы сделать себя еще лучше», - передает слова 19-летнего футболиста Bayern & Germany.

Мусиала отправился на чемпионат мира – 2022 в составе сборной Германии.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Джамал провел 14 поединков, в которых отметился девятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.