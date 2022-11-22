Роналду прокомментировал совместную рекламу с Месси

Звездный ветеран сборной Португалии и «МЮ» Криштиану Роналду высказался о совместной рекламной кампании с нападающим «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионелем Месси. Игроки приняли участие в рекламе бренда Louis Vuitton.

«Мне хотелось поучаствовать в этой кампании. Давно искал что-то подобное. Для меня это источник гордости. Сейчас же все мои мысли о чемпионате мира. У меня оптимистичный настрой», - передает слова 37-летнего бомбардира газета Marca.

Португалия стартует на чемпионате мира – 2022 поединком против Ганы. Встреча состоится в четверг, 24 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.