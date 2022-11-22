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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Почему судьи так сильно затягивают время матчей на чемпионате мира

22 Ноября 2022 • 01:28 Комментировать

Второй день на чемпионате мира отметился новой тенденцией. Судьи очень много времени добавили к основному. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» высказывает версию, с чем это может быть связано.                                        

Во второй день на чемпионате мира мы увидели много футбола. В буквальном смысле больше, чем привыкли. К матчу между сборными Англии и Ирана было добавлено в общей сложности 27 минут! По сути, мы увидели целый овертайм. К первому тайму бразилец Рафаэл Клаус добавил 14 минут, и в этом ещё можно было найти логику. Вратарь сборной Ирана Алиреза Бейранванд получил травму, и с учётом оказания помощи и замены на это ушло минут десять. Когда же ко второй половине при счёте 6:1 бразилец  добавил 10 минут (а по факту команды переиграли 13), это выглядело довольно странно. Причём после перерыва остановок не было.

Другой бразилец Вилтон Сампайо ко второму тайму матча между Сенегалом и Нидерландами добавил 8 минут (по факту команды переиграли 10), причём тоже каких-то длительных остановок не было. Если вспомнить ещё, что в матче открытия Даниэле Орсато к первому тайму матча Катар – Эквадор добавил 5 минут, вырисовывается определённая тенденция. ФИФА явно попросила арбитров максимально удлинять матчи, чтобы все паузы и остановки были компенсированы.

Какова цель? Шуточную версию, что россиянину Тимуру Журавелю, который пытается посетить все матчи и установить рекорд Гиннесса, мешают, отбросим в сторону. Ведь такие аномально длинные прибавки ко времени реально ломают телевещателям сетку. В конце концов у бродкастеров есть рекламные обязательства, которые необходимо выполнять. В этой ситуации более длинные матчи съедают их собственные студии и продакшен, чем вряд ли они довольны. Так зачем же ФИФА, по сути, подставляет своих главных партнёров, которые платят за телеправа?

Есть ощущение, что такой манипуляцией ФИФА пытается убедить всех в необходимости введения в футбол чистого игрового времени. Мы все хотим видеть больше футбола, а во всём мире команды, тренеры и игроки прекрасно научились тянуть время. В итоге из 90 заявленных минут игра порой длится дай бог 40. В ФИФА думают о варианте начать считать чистое время, но футбол довольно традиционный вид спорта, так что такое радикальное изменение далеко не всем приходится по вкусу. В итоге чемпионат мира в Катаре становится площадкой, где ФИФА наглядно показывает, что ей хочется больше футбола. Чем больше затяжек, тем больше будет дополнительное время. Игроки будут больше играть (15 добавленных минут к каждому матчу – это полноценный дополнительный тайм за групповой этап), болельщики, привыкшие к средней продолжительности матча в 2 часа, теперь не смогут так же уверенно планировать время, бродкастеры будут лишаться своих студий и включений высокооплачиваемых экспертов.

В какой-то момент решение будет очевидным: давайте введём чистое игровое время, и тогда футболисты перестанут тянуть, тогда все затяжки перестанут иметь смысл, и они пропадут. Если помните, до чемпионата мира-2014 выстроить стенку на расстоянии 9 метров при пробитии штрафного было всегда целой проблемой для судьи, зато после начала использования спрея для начертания линии проблема ушла.

Дополнительный аргумент в пользу версии, что ФИФА хочет ввести чистое время, заключается в том, как на мундиале в Катаре поменялся подсчёт владения мячом. Если раньше он всегда делился между двумя командами, то сейчас появился третий вариант. Время – когда владения нет ни у кого. По сути, процент времени, когда мяч вообще не в игре.

Учитывая, что чемпионат мира традиционно создаёт тенденции, ждём, что в ближайшее время добавленных минут станет очень много на регулярной основе. Потом же будет найдено решение, как и футбола много смотреть, и сократить общий период поединка.

Роман Андреев

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