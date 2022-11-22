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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Повторю весь состав, даже если меня разбудить посреди ночи»: Буффон пояснил, почему болеет за Камерун

22 Ноября 2022 • 00:05 Комментировать

Как мы уже сообщали, знаменитый голкипер Джанлуиджи Буффон решил поболеть за сборную Камеруна на начавшемся чемпионате мира, после чего его попросили объяснить свой выбор. Буффон ответил, продемонстрировав отличные познания истории участия Камеруна в чемпионате мира.

- Почему болею за Камерун? Это всегда была моя вторая команда. Начиная, наверное, с чемпионата мира 1982 года (тогда Камерун играл в одной группе с победившей впоследствии Италией - прим.ред). В 1990 я уже вовсю болел именно за Камерун, Нконо, Милла, Омам-Бийк, для меня все они были героями. Вообще, состав того Камеруна я вам повторю даже среди ночи, если меня внезапно разбудить, - цитирует слова Буффона ANSA.

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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Сборная Камеруна ЧМ-1990
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