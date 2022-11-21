«ПСЖ» заинтересовался нападающим сборной Бразилии

21-летний нападающий Габриэл Мартинелли, правами на которого владеет лондонский «Арсенал», попал в сферу интересов французского «ПСЖ», рапортует Todofichajes. Представители парижского гранда будут внимательно следить за игрой форварда за сборную Бразилии на чемпионате мира – 2022.

Трансферная стоимость перспективного футболиста оценивается в 60 миллионов евро. Он связан контрактными обязательствами с «канонирами» до окончания сезона-2023/2024.

В нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги бразилец принял участие в 14 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и двумя голевыми передачами.