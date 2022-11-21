Гришин: «Поляки могут «выстрелить» в матче с Мексикой, если покажут свой лучший футбол»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о предстоящем матче чемпионата мира между сборными Мексики и Польши.

- Склоняюсь к ничьей. Поляки могут «выстрелить», если покажут свой лучший футбол, Фактор Левандовски сбрасывать со счетов нельзя, - заявил Александр Гришин в интервью «Плеймейкеру».

Экс-футболист считает, что наиболее вероятный результат этого противостояния - 1:1. Эксперты также не видят в этой паре явного фаворита. Считается, что именно эти соперники будут бороться за второе место в квартете с национальными командами Аргентины и Саудовской Аравии.

Матч Мексика - Польша стартует в 19:00. Текстовый онлайн запланирован на LiveResult.ru.