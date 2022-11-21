​Месси или Роналду: Слуцкий рассказал, кого хочет видеть чемпионом мира

Теперь уже бывший тренер «Рубина» Леонид Слуцкий высказался о своём пожелании относительно победителя чемпионата мира.

По словам Слуцкого в «Коммент.Шоу», он хочет, чтобы чемпионом мира стала сборная Аргентины или сборная Португалии.

«Это была бы красивая история для Месси или Роналду», - пояснил свою позицию российский тренер.

Слуцкий считает, что чемпионат мира в Катаре является последним и для 35-летнего Лионеля Месси, и для 37-летнего Криштиану Роналду.

Отметим, что Лионель Месси и Криштиану Роналду выигрывали со своими сборными континентальные турниры, но не выигрывали чемпионат мира.