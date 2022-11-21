Болельщики мёрзнут на стадионах Катара

На чемпионате мира – 2022, который проходит в Катаре, болельщики жалуются на температуру на стадионах.

Телеграм-канал «Первый Спорт» сообщает, что поклонники футбола, которые посетили первые две игры мундиаля, рассказывают о том, как им холодно на стадионе.

Дело в том, что на всех аренах стоят очень сильные охлаждающие системы, в том числе под сидениями. После похода на матчи, болельщики жалуются, что некомфортно себя чувствуют на стадионе, ведь они заходят с улицы, где температура превышает 30 градусов тепла, поэтому им приходится надевать кофты.

Напомним, на чемпионате мира состоялось уже два матча: Катар – Эквадор (0:2) и Англия – Иран (6:2).