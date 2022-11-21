Англичане во второй раз в своей истории забили шесть мячей в матче чемпионата мира

В своем первом матче в рамках катарского чемпионата мира сборная Англии сразилась с Ираном, и уже в первой половине встречи были забиты целых три мяча. Еще три гола англичане забили во второй половине встречи, и повторили, тем самым, свой собственный рекорд по количеству мячей в матче финальной части чемпионата мира.

Впервые англичане забили шесть мячей в матче на прошлом ЧМ-2018 в Российской Федерации, тогда пострадала сборная Панамы, ну а родоначальники футбола в итоге дошли до полуфинала турнира.

В следующем матче англичане сыграют со сборной Соединенных Штатов Америки, это случится 25 ноября.