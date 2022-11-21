​ФИФА требует от сборной Бельгии изменить форму

Капитан сборной Бельгии Эден Азар не сможет выйти на поле с капитанской повязкой с надписью One Love в поддержку ЛГБТ-сообщества. Ранее с такой повязкой вывести сборную Англии на поле планировал Гарри Кейн, но ФИФА запретила эту акцию.

Более того, ФИФА требует от сборной Бельгии изменить гостевую белую форму, на которой есть элементы в радужных цветах. ФИФА хочет, чтобы с футболки было убрано слово «любовь». Обо всём этом пишет Nieuwsblad, приводя комментарий Питера Боссарта, являющегося генеральным директором Бельгийской футбольной ассоциации.

Сборная Бельгии на чемпионате мира выступит в одной группе с командами Канады, Хорватии и Марокко.