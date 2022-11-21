​Роналду: «Меня не волнует, что думают другие, я говорю, когда хочу»

Звёздный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил перед журналистами. Это было первое появление португальца перед прессой после его скандального интервью, в котором он катком прошёлся по своему клубу, а также по его представителям.

«Подходящее время есть подходящее время. С вашей стороны легко заметить, как мы можем выбирать подходящее время. Иногда вы пишите правду, иногда вы пишите ложь. Меня не волнует, что думают другие. Я говорю, когда хочу. Все знают, кто я, и во что я верю», - сказал Роналду.

В настоящий момент Криштиану Роналду готовится к старту сборной Португалии на чемпионате мира. Команда выступит в одной группе со сборными Ганы, Уругвая и Южной Кореи.