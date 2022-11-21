​Budweiser подаст в суд на ФИФА, а всё пиво передаст победителю чемпионата мира

Власти Катара запретили продавать пиво на стадионах во время матчей чемпионата мира по футболу. Как следствие, производитель пенного напитка Budweiser не сможет реализовать продукцию на сумму в 75 миллионов евро. Всё это пиво будет передано стране, чья сборная выиграет чемпионат мира. Об этом рассказывает Nexta.

В то же время отмечается, что Budweiser подаст судебный иск на ФИФА за нарушение спонсорского контракта.

Чемпионат мира стартовал 20 ноября. В первом матче сборная Эквадора обыграла команду Катара со счётом 2:0. Автором дубля стал нападающий «трёхцветных» Эннер Валенсия.