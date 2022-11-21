Левандовски: «Это мой не последний чемпионат мира»

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски высказался о текущем чемпионате мира, который проходит в Катаре. Напомним, что на групповом этапе турнира полякам предстоит встретиться с командами Аргентины, Саудовской Аравии и Мексики.

34-летний футболист отметил большую ответственность, которую он ощущает, надевая майку сборной Польши. Также Левандовски заявил, что планирует принять участие и в следующем мундиале, который пройдёт через четыре года.

«Последний чемпионат мира? Я не думаю, что это будет мой последний чемпионат мира. Я хочу сыграть в следующем», — приводит слова Левандовски The Guardian.

Свой первый матч на чемпионате мира Польша проведёт завтра, 22 ноября, против Мексики. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.