«Реал» поддержал Бензема, пропускающего ЧМ-2022

В мадридском «Реале» отреагировали на травму нападающего команды Карима Бензема, из-за которой он не сможет сыграть за сборную Франции на чемпионате мира – 2022.

«Мы с тобой», - говорится в сообщении «королевского» клуба в социальных сетях.

Напомним, что из-за повреждения бедра обладатель «Золотого мяча» проведет в лазарете порядка трех недель.

На групповом этапе чемпионата мира сборная Франции сыграет против национальных команд Австралии, Дании и Туниса.

Мундиаль стартовал 20 ноября матчем между Катаром и Эквадором. Хозяева потерпели поражение от южноамериканцев со счетом 0:2.