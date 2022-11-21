Дешам высказался о цели сборной Франции на ЧМ-2022

Рулевой сборной Франции Дидье Дешам высказался о задаче своей команды на ЧМ-2022. «Трёхцветные» являются действующими обладателями титула.

«У каждого участника турнира своя определенная цель. Самое главное, чтобы футболисты были четко настроены на выполнение поставленной задачи. Сейчас же для нас главное – это предстоящий матч против Австралии. Готовимся к поединку», - передает слова французского специалиста RMC Sport.

Матч сборных Франции и Австралии состоится во вторник, 22 ноября. Также в этой группе сыграют национальные команды Дании и Туниса.

Финал мундиаля пройдет 18 декабря.