Комличенко: «Смотреть ЧМ-2022 не буду, России там нет»

Центральный нападающий «Ростова» и сборной России Николай Комличенко высказался о стартовавшем в Катаре чемпионате мира – 2022. В матче-открытии хозяева турнира проиграли Эквадору со счетом 0:2.

«Ни за кого болеть не буду. Смотреть тоже не буду. Нас там нет», - передает слова футболиста «РБ Спорт».

Напомним, что сборная России отстранена от международных турниров совместным решением ФИФА и УЕФА.

Чемпионат мира пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале мундиаля-2018 переиграла команду Хорватии (4:2).