Роналду установил рекорд в социальной сети

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий на клубном уровне за английский «Манчестер Юнайтед», установил солидное достижение в социальных сетях. Его количество подписчиков в одной из запрещенных в РФ сетей превысило 500 миллионов.

37-летний футболист стал первым человеком в мире, которому покорилась эта отметка. Вторую строчку занимает аргентинский нападающий «ПСЖ» Лионель Месси. На его аккаунт в социальной сети подписаны 372 миллиона человек.

Напомним, что Роналду и Месси примут участие в чемпионате мира – 2022. Криштиану будет выступать за сборную Португалии, а Лионель – за национальную команду Аргентины.