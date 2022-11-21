Футбольный эксперт Дмитрий Сенников в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

- Кто ваш фаворит на чемпионате мира?

- Я думаю, претендовать на победу будут сборные, у которых игра наиболее слаженная. Времени на подготовку почти не было. Поэтому наибольшие шансы имеют Аргентина, Бразилия. Из европейских команд многие выделяют Францию. Но Бензема не поехал на турнир, и французам будет сложно. Испания может выстрелить, там хорошая молодежь. Понятно, что возможны сюрпризы. Голландцы и бельгийцы сейчас тоже хороши.

- Какая топ-сборная не выйдет из группы на этот раз? Англичане, кстати, этим славятся.

- Англия приехала в качестве обладателя кубка наций, но не факт, что на чемпионате мира выступит хорошо. Это разные турниры. На мундиаль все сборные собираются, по-особенному. Тем более, почти в каждой команде есть звезды первой величины. Хотя, например, Германия, сейчас не совсем топ-команда. Результаты у немцев стали хуже. Хотя они всегда считаются фаворитами. Если Испания, Португалия, Франция, Англия или Нидерланды не выйдут из группы, это будет провалом. Но у кого это не получится, пока сложно сказать.

- Какая сборная может выстрелить на чемпионате мира?

- Есть хорошие африканские команды. Кто-то из них точно преподнесет сюрприз. Южная Америка всегда сильная. Есть Канада – очень интересная команда. Ну и азиатские сборные не стоит сбрасывать со счетов. Сюрпризы будут, но сейчас трудно что-то спрогнозировать. Этот чемпионат в любом случае будет уникальным, потому что на подготовку у сборных была всего неделя, и в таких условиях очень сложно. Летом подготовка занимает три, а то и четыре недели. А сейчас сборов нет, товарищеских матчей тоже, и команды сразу стартуют.

- Значит, игроки не успели растерять форму.

- Не растеряли, но командные действия не наработали. Связки тоже. Играть придется с чистого листа.

- Кто будет претендовать на звание лучшего игрока турнира?

- Мне кажется, это будет кто-то известный. Может быть, Месси сделает такой аккорд. Роналду тяжело будет себя проявить. Мбаппе будет претендовать. Это сильный футболист. А может это будет кто-то из молодых, талантливых испанцев. Не обязательно атакующий игрок, Гави или Педри. Но возможны и открытия. Посмотрим, как все пройдет.

- Вас смущает организация турнира?

- Там много нюансов. Сегодня читал, что Катар нанял индусов, чтобы они переоделись в форму болельщиков разных сборных: Англии, Португалии, которые бойкотируют «мундиаль». А Катар делает видимость, что все хорошо.

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- Ждете каких-то новых тенденций на чемпионате мира?

- Ждут только с позиции телевизионных моментов. Как его будут транслировать. Надеюсь, зрителям будут показывать хорошие повторы, чтобы мы понимали, где рука, где плечо. Может, увидим что-то в плане судейских решений, например, более быстрый разбор эпизодов. Конечно, будут какие-то нововведения. Мне бы хотелось, чтобы темп игры не падал, чтобы жара не влияла на матчи.

- Если бы сборная России поехала в Катар, до какой стадии могла бы дойти, как думаете?

- Наша сборная была бы сейчас в другом состоянии. В оптимальной форме. Составили бы хороший график подготовки. Думаю, были бы очень хорошие шансы на удачное выступление. Из группы точно вышли бы и были бы конкурентоспособными.

Елена Григорьевская