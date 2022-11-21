Соболев рассказал, за кого болеет на ЧМ-2022

Центрфорвард московского «Спартака» и сборной России Александр Соболев рассказал, кого будет поддерживать на стартовавшем в Катаре чемпионате мира – 2022.

«Буду поддерживать сборную Сербии. Это братский нам народ, буду надеяться на их победу. Больше болеть мне там не за кого», - передает слова нападающего издание «РБ Спорт».

Сборная Сербии сыграет на групповом этапе чемпионата мира против национальных команд Бразилии, Швейцарии и Камеруна. Первый поединок на мундиале представители Балканского полуострова проведут против бразильцев. Игра состоится в четверг, 24 ноября.