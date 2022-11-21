Каннаваро: «Месси и Роналду - сейчас или никогда»

Бывший обладатель «Золотого мяча» в 2006 году, Фабио Каннаваро, считает, что и Лионель Месси, и Криштиану Роналду костьми лягут ради успеха на чемпионате мира, который наверняка станет для них последним в карьере, если только они не решат повторить подвиг Роже Милла, который не только вышел на поле в 42 года, но и забил российской сборной на ЧМ-1994.

- Месси и Роналду проводят свой последний чемпионат мира. Или сейчас, или уже никогда. То же самое касается Роналду - это его последний шанс. И только выиграв Кубок мира, он поймет, что все остальные трофеи, добытые им до сих пор, мало что значат, - цитирует Каннаваро Il Mattino.